﻿健談馬事——錶之星級數贏晒

慢步速利前置，快步速則利後追，這些很顯淺的賽馬理論，相信不須再多作解釋了。不過凡事總有例外，對於一些竄勁特強但氣量差一點點的後追型馬，遇快步速未必有利其追趕。 第二場三班一八○○米。「可愛寶」前仗季內初出跑千六米，遇上頭八百米比標準慢近兩秒的極慢步速，在居尾二入直路後，又因內閃而遲遲未能完全望空展開衝刺，但都可愈衝愈勁，最後也只負兩身位，當然吸引眼球。因此，上仗移師谷草角逐更合腳法的千八米，即被捧成三點一倍大熱，可是馬兒在直路上全面望空後，竟然全無追勢，相信令不少人失望透了。今仗此駒回師沙田角逐千八米，即使換上紅人潘明輝，預期都不會比上仗更熱，如是者，反而是一博的好...

2017-10-01