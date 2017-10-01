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﻿健談馬事——錶之星級數贏晒

2017-10-01 列印
　　莫雷拉近兩期只交出一W，即見馬迷指其「飄忽、玩嘢」等批評。公道與否，雖則見仁見智，但今日雷神的座騎實力屬近期較強，且看表現又如何！

　　頭場「勁飛寶寶」原由潘頓操開，可是負一一九磅，令潘頓無法造磅，葉楚航即找莫雷拉接手，應是知道此駒跑姿欠佳，屬不易駕馭之馬，今季針對其頭岳岳的缺點，加鼻箍後操練效果頗理想，操足才來跑，抽五檔且由好手操刀，足以壓倒今場一批弱旅。

　　潘頓流失「勁飛寶寶」，卻仍手執不少機會馬，第三場「錶之星」便是其一。此駒不怕久休，而且上季五月已復操，今季早在八月中已快試，自此無間斷，試夠兩課大閘，喜見牠跑姿有改善，以上季跑田草千二能贏「一定賺」，狀態不必十足也夠贏。

子健
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