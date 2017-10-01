﻿健談馬事——錶之星級數贏晒

頭場「勁飛寶寶」原由潘頓操開，可是負一一九磅，令潘頓無法造磅，葉楚航即找莫雷拉接手，應是知道此駒跑姿欠佳，屬不易駕馭之馬，今季針對其頭岳岳的缺點，加鼻箍後操練效果頗理想，操足才來跑，抽五檔且由好手操刀，足以壓倒今場一批弱旅。
潘頓流失「勁飛寶寶」，卻仍手執不少機會馬，第三場「錶之星」便是其一。此駒不怕久休，而且上季五月已復操，今季早在八月中已快試，自此無間斷，試夠兩課大閘，喜見牠跑姿有改善，以上季跑田草千二能贏「一定賺」，狀態不必十足也夠贏。
子健
本港旅遊業持續向好，今年首八個月訪港旅客達三千八百萬人次，較去年同期上升約百分之二。適逢明日起是一連八日內地黃金周，橫跨國慶及中秋假期，大批旅客蜂擁來港，旅遊業議會指，黃金周期間每日有二百多個內地團訪...
2017-09-30
中國社會科學院昨發表報告，表示在政府嚴厲治理霧霾天氣下，內地空氣污染問題持續改善，但報告同時批評，部份地方政府只是在舉行大型活動時方關注空氣污染，設法人造藍天，但其他時候卻無視企業排放黑煙、廢氣問題。 社科院發表《城市藍皮書：中國城市發展報告》，表示在政府嚴厲治理霧霾天氣下，城市空氣污染問題持續改善，去年出現八次大範圍持續霧霾天氣，較前年減少三次；空氣達標天數達七成四，較二○一三年上升十四個百分點，而全國十大空氣差城市，京津冀地區已佔六個。 報告指，二○一四年北京主辦亞太經合會議、翌年國慶閱兵期間，當局實施京津冀地區工業停工、限制車輛行駛等措施，令京城再現藍天；惟大...
2017-09-30
緬甸繼續有大批羅興亞人逃到鄰國孟加拉，聯合國安理會周四討論若開邦危機，秘書長古特雷斯促請緬甸盡快停止若開邦軍事行動。 古特雷斯表示，自緬甸軍方八月二十五日向發動軍事行動，清剿當地武裝份子以來，...
2017-09-30
薄扶林大型豪宅屋苑貝沙灣，由分層單位及洋房組成，共提供2875個單位，大部份享開揚海景。是次走訪其中一幢洋房，實用面積達3750方呎，擁四套房三廳，宮庭式豪華佈置，更擁有大平台及天台，面朝瀑布灣，海天...
2017-09-30
港股連升八個月後終斷纜，九連升夢碎，昨為九月份最後一個交易日，適逢十一假期前夕，港股交投淡靜，恒指全日高低波幅不逾200點，成交額僅逾733億元，全日升132點，但全月計則累跌415點。有分析預期，港股中線維持上落市格局，暫於27300具較大支持。 恒指收報27554點，升0.48%；國企指數收報10910點，漲35點或0.33%。 以全周計，恒指累跌326點或1.17%；國指累積下滑198點或1.79%；按全月計，恒指累積下挫415點或1.49%；國指累跌385點或3.41%，恒指於連升八個月後止步。至於整個第三季，恒指累升1789點或6.95%；國指累積上揚54...
2017-09-30
哥迪奧拿今晚英超領各賽事七連勝的曼城作客史丹福橋，原本有望破不勝藍獅魔咒，可是該隊賽前有主力前鋒阿古路和左閘班捷文文迪受傷缺陣，加上藍獅「H&M」攻擊組合夏薩特和艾華路莫拉達又擦出火花，哥帥勢再吃敗仗，捧主勝為妙。 （now621台、LeSports HK App周日凌晨0:30直播） 藍月主帥哥迪奧拿歷來七次領軍對車路士未嘗勝果，只收錄四和三負劣績。難得該隊各賽事七連捷正處於巔峰狀態，今晚英超遠征史丹福橋本應大有機會打破「藍獅咒」。 阿古路遇車禍倦勤 可惜藍月左閘班捷文文迪在上輪聯賽對水晶宮時弄傷右膝，周四確認前十字韌帶撕裂，有機會提早收咧。更禍不單行是藍...
2017-09-30
中秋節就快到，也是禮贈親友的時候，一田超市現在正舉行的中秋食品節推廣，當中海味、蛋卷禮盒樣樣有齊，還有各式月餅和新派Fusion臘腸，均以折扣價發售，一於精明掃貨跟親朋戚友喜相聚。 海味低至47折 為...
2017-09-30
今年7月中，51歲美魔人妻溫碧霞（Irene）被揭和結婚17年的富商老公何祖光分居四個月。其後兩人神奇復合破鏡重圓，日前Irene接受本報獨家訪問，親解當日主動提出分開的三大原由，又坦言：「分開至知對...
2017-09-30
特首林鄭月娥還有兩星期就公佈她首份《施政報告》，聞說今年有一個新猷，就是發表《施政報告》後，她再不會舉辦向傳媒老總介紹《施政報告》背景的「吹風會」。所謂吹風會就是除了記者會之外，一些不正式的背景介紹，由於有關官員不會被直接引述，所以可以比較放開地回答有關政策問題。 香港記者協會過去在他們的《新聞自由年報》裏說，政府官員經常用社交網誌、吹風會或政府消息人士方式放風，單方面發放消息，是不敢面對傳媒質詢及不負責任的做法。林鄭競選特首時出席過記協的座談會，亦被記協成員多番質疑搞吹風會，她就在選舉時承諾取消吹風會。 我看到記協在《新聞自由年報》提出這觀點，已經極不認同，但一則由於記協...
2017-09-30
慢步速利前置，快步速則利後追，這些很顯淺的賽馬理論，相信不須再多作解釋了。不過凡事總有例外，對於一些竄勁特強但氣量差一點點的後追型馬，遇快步速未必有利其追趕。 第二場三班一八○○米。「可愛寶」前仗季內初出跑千六米，遇上頭八百米比標準慢近兩秒的極慢步速，在居尾二入直路後，又因內閃而遲遲未能完全望空展開衝刺，但都可愈衝愈勁，最後也只負兩身位，當然吸引眼球。因此，上仗移師谷草角逐更合腳法的千八米，即被捧成三點一倍大熱，可是馬兒在直路上全面望空後，竟然全無追勢，相信令不少人失望透了。今仗此駒回師沙田角逐千八米，即使換上紅人潘明輝，預期都不會比上仗更熱，如是者，反而是一博的好...
2017-10-01