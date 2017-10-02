﻿梁家俊中三元封王 何澤堯祈普敦潘頓起孖 大摩包辦兩場三級賽

昨日舉行國慶盃及慶典盃，結果大摩憑「飛來猛」及「美麗傳承」囊括兩場三級賽；而後駒騎者梁家俊另贏「豐彩皇」及「平湖之星」，最終成為騎師王。至於憑「飛來猛」捧盃的何澤堯，與祈普敦和潘頓同告梅開二度，但祈普敦第一場犯規，罰停賽兩日及一萬五千元；李寶利則第九場違例，罰停賽兩日。



昨日大摩憑「飛來猛」及「美麗傳承」國慶盃及慶典盃，不負其盃王美譽，練者賽後高興地說：「能夠一開季便包辦兩場三級賽，實在是好開始，但目前距離國際賽為時尚早，還有很多事情要準備。至於『飛來猛』今仗主要贏在場地臨時起變化，而『美麗傳承』同樣受惠於此點，加上本身季內初出有新鮮感，結果主宰步速下取勝。」



至於憑「飛來猛」及「美麗傳承」捧盃的何澤堯和梁家俊，前者另贏「善財到」，後者另贏「豐彩皇」及「平湖之星」，更成為騎師王。而練者苗禮德指：「『豐彩皇』去季幾度在陣上接近，可是總是功虧一簣，今季其狀態冒起甚速，上場已能後上跑第三，今場因為田泰安遲遲未能落實策騎，於是改由梁家俊執韁，而臨場落雨令草地跑道稍為鬆軟，更有利爭勝，結果終於贏出在港和轉倉後首場頭馬，加分後再跑正宗千八米，仍然可以爭取連捷。」



「善財到」練者呂健威則說：「今場臨時有雨，對『善財到』帶來幫助，由於牠負輕磅兼排一檔，賽前我吩咐何澤堯盡量跟前走，結果戰術成功。此駒上季很瘦，今季則重了二十三磅，對牠來說是好事。」



另一方面，祈普敦和潘頓昨日都起孖，前者贏「智愛」及「包勝」，其中前駒練者蘇保羅指：「『智愛』就像典型的新馬，上季初來港時憑質素跑過一場接近，可是再上陣便礙於進度而乏表現，但經過暑期休養生息，加上已年長一歲，終於開始成熟進步，狀態亦很快冒勇，今仗趁對手較弱成功出頭，至於牠是否跑田草較泥地出色，目前仍言之尚早。」



而潘頓則贏「京京千里」及「豈等閒」，騎者賽後說：「『京京千里』今季明顯成熟進步，情緒毛病大為改善，臨場沒有任何汗濕，入閘也相當順利，陣上跑出水準便可輕鬆取勝，只要牠保持正常進度，力足扶搖直上，躋身更高班次。」



「豈等閒」練者羅富全表示：「『豈等閒』已七歲，上仗跑千二米嫌短，現時應以千四至千六最合腳法。我很開心能為此駒報捷，因為其馬主是主動給予我支持的第一人，實在非常感激。」



記者：文傑、亨利