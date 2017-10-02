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﻿馬場浮世繪——有得威日本力戰得第五

2017-10-02 列印
■「有得威」（綠衫）昨在日本跑第五。特派日本攝影︰Bit Lau
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　　姚本輝馬房的「有得威」昨日由巫斯義壓陣，出戰在中山競馬場舉行的千二米一級賽日本短途馬錦標，雖然此駒排十二檔數據甚差，賽前姚本輝與馬主仍然表示有信心。結果「有得威」出閘一般，更曾經因為擠阻意外而墮退至馬群後方位置，但巫斯義很快已將此駒重新咬緊步速，而且直路上成功望空衝刺，可惜最終未能抵擋其他對手，最終跑獲相當接近的第五名，取得九百八十萬日圓獎金（約六十八萬港幣）。至於冠軍則是上屆盟主的「彎刀赤駿」，牠在杜滿萊胯下直路一攻而破。

馬場浮世繪



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