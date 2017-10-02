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﻿馬場浮世繪——莫雷拉第六百W破悶局

2017-10-02 列印
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　　近期成績低落的莫雷拉，昨日總算打破悶局，在第四場憑大熱門的「喜得福」重敲勝鼓，同時也是本身在港所贏的第六百場頭馬，但騎者全日亦只能憑此駒報捷，與盛時氣勢相差甚遠。

馬場浮世繪
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