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﻿馬場浮世繪——祈普敦獲父親打氣起孖

2017-10-02 列印
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　　祈普敦昨日獲父親入場打氣，演出特別神勇，一開場即憑「智愛」食頭胡，賽後與爸爸齊齊開心地影張頭馬相。之後祈普敦再為理廄「包勝」爆出十四倍W，連馬主都笑指全靠騎者的旺氣搭夠！

馬場浮世繪



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