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﻿馬場浮世繪——威士忌王新市場復出

2017-10-03 列印
南非馬王級賽駒「威士忌王」上周五在英國新市場復出，競逐千六米二級賽Shadwell Joel錦標，惟因八個月不曾上陣，臨場跑軟地亦不合發揮，八駒中只跑第六。幕後目前正計畫讓牠在當地多跑一場，然後便會來港參加香港國際賽，矛頭指向香港盃或香港一哩錦標。

馬場浮世繪
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