  • 2017年10月3日 星期二
  • 33º
  • 66%
熱門： 賭城槍擊易行城市 公屋富戶香港快運中秋

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——德國啤酒節周四揭幕

2017-10-03 列印
逾二百年歷史的德國慕尼黑啤酒節Oktoberfest，早已成為全球啤酒愛好者熱烈追捧的慶祝活動。谷中夜戰向來氣氛熱鬧，近年亦已成為舉行啤酒節的最佳地方。今年「快活谷啤酒節」將於本周四開始，連續四個周中賽馬夜舉行。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd