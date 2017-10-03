﻿旅英駿爵與時並進

霍利時馬房今季所取得的三場頭馬，全部都是由田泰安經手，周四跑馬地夜賽，霍利時馬房的八匹參戰馬中，半數由田泰安主轡，老霍當然希望能夠再與田泰安擦出火花。昨晨收操後，霍利時透露「旅英駿爵」與「金秋」均是有備而臨，冀望可雙雙交出好成績，起孖最好不過。



「旅英駿爵」上季中轉投霍利時馬房後，五戰取得兩冠一亞一季，成績極好，早前歇暑後復出自然備受熱捧，可惜只能力拼得一席第三。三日後，同主馬「旅英公爵」爆冷贏馬時，霍利時亦不諱言對「旅英駿爵」的表現感到失望，周三「旅英駿爵」再度配上田泰安出擊，練者說︰「『旅英駿爵』上仗起步不如預期般快，而同場快馬甚多，牠未能及早搶佔到有利位置，便被逼走二三疊，結果也因為蝕位而落第。幸而該仗只是季內初跑，拼後馬兒體力無損，勇態亦可以保持，今次再跑同程谷草千二，希望排位時能抽得好檔，藉以發揮出前領威力補中。」



金秋狀態冒升中



「金秋」在胡森馬房的時候，眾所周知難贏，上季轉投霍利時麾下亦只得過兩亞一季，始終未能贏馬。今季四月底，「金秋」出賽後氣管內有大量血液，於是一直休息至今仗才復出。霍利時表示，馬兒在上季尾接受手術取出前腳碎骨，及後全面復課，狀態已逐步冒升，周三復出跑谷草千八米只負一一八磅，同場對手實力不算太強，希望「金秋」臨場能夠跑出水準，贏得久違了的頭馬。



另外，霍利時表示「上浦猛將」從上季尾開始，連仗因欠運致敗，尤其是剛戰沿用留後跑法，早段走勢雖暢順，直路上卻數度受阻，更曾被「多多勁驥」阻及而大力勒避，根本全程無從發揮。原來賽後，老霍已立即要求貝湯美於「上浦猛將」再報名出賽時執韁，今仗肯定要拼個明白。



特約記者︰文傑