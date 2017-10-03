﻿輝灑自如——何澤堯 現身說法

周日和騎師何澤堯拍檔主持越洋直播法國凱旋門大賽，他用騎師的角度去分析賽事形勢，說話雖少於我們兩位原有主持，卻非常高質。



Vincent曾在法國出賽，當地的騎師習慣、水平，以及他對場地的認識，由他剖析出來，肯定比我們好得多及有說服力。我經常收看海外的賽馬節目，電視台都會重金禮聘真正的業內人士擔任嘉賓，既可以豐富節目的內容，甚至連觀眾的水平，也帶上更高的一層樓。



現代科技發達，大家打開電腦，甚麼資料都應有盡有，所以我輩擔當主持的工作，已由往時帶給觀眾資料為重，轉為引導大家思考。



亦因如此，我每次賽前都會主力準備較多軟性資料，是否可以直接幫大家贏錢？不一定，最重要是希望可從而帶起大家對賽馬的興趣。



朱鎮輝