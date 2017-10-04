﻿馬場浮世繪——巴基之星試閘罷跑前景難料

昨晨沙田馬場舉行八草三泥試閘，焦點落在上周試閘走勢良好，今次仍須再次考閘及格才可再上陣的「巴基之星」身上。然而這匹上季曾經陣中「罷跑」的東廄馬，昨晨在莫雷拉胯下跑了不足一百米便故態復萌，再次拒絕展步，要雷神不停催騎一段途程後，才肯重新起步跑返終點，結果是遠遠大敗而回，考閘並不及格。事後，告東尼在停機坪與莫雷拉傾談甚久，兩人神色凝重。告東尼表示「巴基之星」在前季拍賣會前試跑、上季出爭精英碟及今課試閘，都是走至相近位置罷跑，他會先觀察該駒返倉後的情況，再決定部署。



至於馬會方面，馬會受薪董事小組已安排於今天十時正在跑馬地馬場的研訊室，會見告東尼及莫雷拉，以查詢有關「巴基之星」是回試閘的走勢。「巴基之星」的馬主亦獲邀出席。會面後，小組會決定「巴基之星」的前途問題。



馬場浮世繪