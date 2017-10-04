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﻿馬場浮世繪——祈普敦周六爭春季冠軍錦標

2017-10-04 列印
  祈普敦已獲馬會批准請假離港，騎者於周六在悉尼蘭域馬場舉行的一級賽春季冠軍錦標，策騎Dissolution競逐殊榮。不過這次澳洲之旅，對祈普敦於明晚谷戰與周日田戰如常在港上陣將無任何影響。

馬場浮世繪
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