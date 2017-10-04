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﻿馬場浮世繪——苗禮德慶幸雷神教好創世紀

2017-10-04 列印
  苗禮德於國慶日憑「豐彩皇」贏得季內第三場頭馬後，明晚續用精兵制僅派兩駒上陣，當中「創世紀」最近兩度由莫雷拉試閘，今次復出即跑谷草千八米。練者昨晨表示，馬兒上季尾曾有健康問題，幸好經過暑期休養後已痊瘉，復課以來狀態逐漸冒升，最重要是由莫雷拉接手操練後，其重口的情況大有改善，試泥閘學懂先留力，才後上越過對手勝出。至於今次復出即跑千八，苗禮德指出本來難度甚高，但馬兒憑質素及排內檔之助，仍有機會走入前列。

馬場浮世繪
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