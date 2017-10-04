﻿亨利隨筆——評馬人唔易撈

坊間有不少隱世賭馬高手，他們的揀馬水準與分析能力，許多都勝過專業評馬人，因此小弟從來不敢囂張，無論在報章撰文或鏡頭前講馬，即使心水推介如願跑出，也絕無事後牙擦一番。因為本身賭馬多年，明白派彩才是我的目標，況且做人處事低調一點，當遇上失意時候，旁人亦不好意思落井下石。



評馬人與馬迷的唯一分別，在於前者要向公眾交代，所以言論必須謹慎，提供的心水馬亦須理據充分，賽果是贏是輸無人敢擔保，最起碼要做到憑良心說話，而小弟亦深信，評馬人為顧全顏面，絕大部分都不會語無倫次，胡亂老點一通。



近日看到一些網上留言，雖然矛頭並非指向小弟，但身為評馬界一員，在下很了解被人質疑的感受。互相陳述自己的揀馬理由，這叫理性討論，公開指責對方的觀點，無論對人對己都有虧欠。最重要一點，賭馬是成敗論英雄的遊戲，觀點錯誤也有機會捉中頭馬，沒甚麼值得批評的。



亨利