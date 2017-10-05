﻿頭號目標——旅遊拿督一洗頹氣

在今期三匹推介馬中，本打算以「財神」作此欄主角，但後來發現不少同行對於「旅遊拿督」的步速形勢有憂慮，所以改以第五場一談。



第五場三班一二○○米。論能力，「旅遊拿督」每逢跑此程如非蝕盡步速形勢，就是走不利的三疊，而在上季768場次遇上利追的步速，偏偏又全條直路受困無法施為，若非如此「黑仔」，相信早已打開勝門。遠的不說，單看前仗熱身後再跑此程，上仗就已是因走了不利的三疊才只得第二，也成為當晚唯一走三疊的短途賽上名馬。與其同場也是因走三疊落敗的尚有「好益善」，結果後駒再出雖然都是走三疊，也差點補中，如此更凸顯「旅遊拿督」上仗亞軍之出色。



無疑，今次對手當中，除了升班的「你知我意」是確認可以前領的馬之外，其餘只有排十檔的「麯院風荷」曾領放而又可入三甲，但當時的鞍上人是蔡明紹，今次配柏寶而排外檔，龜縮的機會不低，如此在沒甚快馬之外，今仗步速應會慢，表面上對「旅遊拿督」不利。然而，若有細看「旅遊拿督」近兩仗出閘的走勢，首戰田草千二米時，其速度只是不及「飛廉之子」一駒而已，根本可直逼「閃耀鑽皇」和「萬馬奔騰」，至於上仗在谷草沿途居後，全因鞍上人早已立定主意在出閘後便力留，根本並非馬兒本身前速不足。今仗此駒換了今季大勇的田泰安，除非是換人影響了前速，否則在快馬不多場合，排七檔起步後大可先搶前切入二疊，再等外疊的馬切入取得遮檔跟前守好位，如是者，有望輕勝一仗一洗頹氣。



第五場：10旅遊拿督



第七場：10財神



第八場：2包裝騎士



仲達