﻿勝在有方——越跑越好QT穩膽

在今期三匹推介馬中，本打算以「財神」作此欄主角，但後來發現不少同行對於「旅遊拿督」的步速形勢有憂慮，所以改以第五場一談。 第五場三班一二○○米。論能力，「旅遊拿督」每逢跑此程如非蝕盡步速形勢，就是走不利的三疊，而在上季768場次遇上利追的步速，偏偏又全條直路受困無法施為，若非如此「黑仔」，相信早已打開勝門。遠的不說，單看前仗熱身後再跑此程，上仗就已是因走了不利的三疊才只得第二，也成為當晚唯一走三疊的短途賽上名馬。與其同場也是因走三疊落敗的尚有「好益善」，結果後駒再出雖然都是走三疊，也差點補中，如此更凸顯「旅遊拿督」上仗亞軍之出色。 無疑，今次對手當中，除了升...

2017-10-05