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﻿勝在有方——越跑越好QT穩膽

2017-10-05 列印
        「越跑越好」出道至今只得一捷，勝出率無疑偏低，但陣上演出極準，對上十九次草地賽全部入前六名。上季尾轉到谷草一哩，當時體力已消耗頗多，仍能一再負重得接近之三、四名，實力比一般四班短途馬略高。剛戰回到谷草千二，敗於超級馬「紅星」和「幸運興隆」，本身總時間比另一組頭馬快0.3秒，亦比三班弱組頭馬快0.01秒，屬強組季軍。隔三星期再出，大馬體重保持，因排檔內移，應可走二疊跟五六位，對手各有疑問，忠心馬例追一段勁，未必捧W，卻屬穩健QT馬膽。

        「自動波」上季尾跑千四遇不利步速追近「承你所願」，屬出色亞軍，經兩仗泄火後縮程應更好跑，用牌仔負超輕磅，如能切入二疊便可橫掃。「星光大師」上季中於三班谷草千二配蘇兆輝能加添一冠一亞，可能當時損耗太多，所以演出回落，今落班用牌仔減磅，可多給一次機會。

第二場：3越跑越好、8自動波、1星光大師

第六場：3連利之星、2雷公鑿、5觀自在

方駿暉
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