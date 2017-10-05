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﻿翠絲過兩關——萬馬飛騰光芒再現

2017-10-05 列印
　　天文台預測今日有雨，這對跑道是否有影響，真要臨場才知道。不過，若臨場真的有雨，相信對「光芒四射」有很大幫助。因為此駒跑過兩次變化地，共獲一贏一位的佳績。據蘇保羅表示，馬兒的評分漸下調至有利水平，加上熱身後狀態有進，如有場地之利，則更如虎添翼，馬房今晚惡馬多，此駒隨時配合出擊。

        另外，尾場賽事的形勢甚平均，揀馬其實很有難度。筆者認為，既然均勢就更加要選有分頭的馬。「萬馬飛騰」本身在谷草一再以快時間取得好成績，難得用潘明輝仍有分頭，情況就如之前的「發明小子」，值得一博。

第五場：4光芒再現

第八場：1萬馬飛騰

珊翠絲
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