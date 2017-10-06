﻿澳職開鑼 FC悉尼劍指常規賽

FC悉尼去季以無敵姿態於澳職常規賽封王，緊接再於季後賽決賽力克勁敵墨爾本勝利捧盃，度過完美一季。該隊不單止保留由王牌中場連高域領軍的冠軍班底出戰今午展開的新一季常規賽，還簽入波蘭國腳美亞斯祖夫斯基加強中場力量，如無意外應可衛冕成功，兩倍的常規賽奪冠賠率不容錯過。



去季FC悉尼以二十勝六和一負的佳績勇奪常規賽冠軍，領先次席墨爾本勝利十七分。到季後賽階段，該隊先在四強3:0輕取珀斯光輝，決賽再互射十二碼擊敗勝利，第三度封王。



悉尼於新球季的實力有增無減，去季常規賽攻入十五球的巴西前鋒保保、隊長兼射手保斯基、塞爾維亞中場大腦連高域等主將悉數留隊，同時還簽入於西亞打滾三年的波蘭國腳美亞斯祖夫斯基，加強中場掃蕩力。







衞冕大熱如虎添翼



連高域矢言球隊以衛冕為目標：「我們去季有七名新球員加盟，需要時間彼此認識。不過球隊今季變動不大，新加盟的中場美亞斯祖夫斯基又級數十足，預計表現及成績都會比上季好。」教練阿諾特亦附和道：「我希望今季的表現出上季更好，除了要衛冕常規賽和季後賽冠軍外，還要捧走足總盃。」全隊目標瞄準三冠王，顯示出強大決心。



再者，最大競爭對手墨爾本勝利今季實力不進反退，西班牙中堅阿倫巴路約滿離隊，攻擊核心馬高洛查士又轉投荷甲海倫芬，實難挑戰FC悉尼的霸主地位。反觀，應屆常規賽季軍布里斯班獅吼不容忽視，他們今夏從意甲安玻里簽入光頭射手馬卡朗尼，這名三十八歲老將近三季意甲攻入二十八球，其級數冠絕澳職，只要能夠適應澳洲的天氣發揮水準，可望解決球隊攻力不足的問題，成為今屆奇兵。