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﻿馬場浮世繪——杜利萊單騎赴會仍開齋

2017-10-06 列印
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  今季賽事昨晚來到第十回合，杜利萊雖然只得「同進」一匹座騎，但依然交到貨，成功為此駒大熱掄元，而自己亦打開今季勝門。順帶一提，杜利萊是今季最遲開齋的外籍騎師。

馬場浮世繪
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