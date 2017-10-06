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﻿馬場浮世繪——快活谷啤酒節昨晚揭幕

2017-10-06 列印
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  「快活谷啤酒節」昨晚揭幕，德國駐港副總領事Karsten Tietz（右）與馬會行政總裁應家柏（左）一同斟滿首杯啤酒，宣告節慶開始。場內備有地道的德國啤酒、美食及娛樂，更有刺激的挑戰遊戲，讓馬迷吃喝暢玩，盡情盡勝。

馬場浮世繪
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