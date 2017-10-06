﻿莫雷拉起孖重做騎師王

昨晚谷戰沒有盃賽，莫雷拉憑「荷蘭風車」及「友享友賞」梅開二度，並在相隔四期後，終於重做騎師王。其餘方嘉柏贏「進綵」及「同進」，姚本輝贏「航天勇將」及「積極皇」，雙雙起孖。而柏寶第六場犯規，被罰停賽兩日。記者：文傑、亨利



近期成績一般的莫雷拉，昨晚憑「荷蘭風車」及「友享友賞」包辦第一口孖寶，並於第七場後提前成為騎師王，總算有所反彈。而前駒練者鄭俊偉與雷神今季合作六次得四冠一亞，自然大讚，他表示：「『荷蘭風車』今仗完全贏在莫雷拉的發揮，走位非常出色，其他騎師很難做到。此駒仍然年輕，而且都算耐戰，但勝後加分要升上第四班，屆時將面臨很大考驗，何況雷神未必會再騎。」



而蘇偉賢憑「友享友賞」取得今季第八W，暫與徐雨石同居榜首。蘇偉賢賽後說：「『友享友賞』需要時間成熟，本身質素不必懷疑，今仗跑谷草排得一檔，優勢更不言而喻，能夠取勝十分合理，日後牠可以增程發展，田草亦絕無問題。」



另一方面，方嘉柏和姚本輝昨晚都起孖，前者贏「進綵」及「同進」，後駒是杜利萊今季開齋馬。賽後方嘉柏指：「『進綵』上場跑一哩嫌短仍能得亞，表現已很出色，今仗增程跑千八米，其實更合腳法，加上早段步速夠快，亦有利其爭勝。此駒曾有很多問題，目前健康已無礙，希望可以繼續反彈。」



「曾有多位騎師向我索騎『同進』，但我希望提供機會予杜利萊。其實杜利萊、韋達和柏寶都是好騎師，只是香港始終以成績行先，頭馬不多便失去支持。至於『同進』乃陣上表現良好，今仗在杜利萊出色留放之下取勝，相信跑更長途程亦可，但牠在沙田競賽時情緒緊張，所以暫時會專注跑谷戰。」方嘉柏續說。



至於姚本輝則憑「航天勇將」及「積極皇」梅開二度，練者透露：「『航天勇將』目前已經六歲，今仗才第七次上陣，主要因為其膝頭有事，雖然問題不大，但也要休息十個月，馬主肯付出耐性等待，如今總算有回報，其實此駒只要健康無礙，將可持續反彈。」



此外，昨晚「連利之星」贏馬後曾被「怡德」抗議頭馬資格，但最終賽果不變，練者蘇保羅表示：「雖然『連利之星』直路曾阻及『怡德』，但程度上不至被貶，所以我認為賽果不變亦在意料之內。前駒跑谷草中距離最正宗，今仗排位好且柏寶發揮得好，人馬表現出色，日後再跑同程仍有競爭力。」