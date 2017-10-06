﻿張氏理論——成全寶輕 勝凱旋門

上星期六晚的凱旋門大賽雖然不算是最經典的一屆，但已算是令人印象較深了。因為英國雌馬「成全寶」輕取多匹強敵雄馬，成就或未必及當年「海都市」，但也極為接近。也由於港馬會已播了凱旋門大賽十多廿年，不少港人會認為這是全歐洲或全世界最重要之草地一哩半大賽，法國人當然堅持，但英國人未必同意。



原因是於七月尾八月初，英國也有一場一哩半大賽，名為「英皇喬治六世及伊利沙白皇后錦標」。上述賽事，港馬會錯譯賽事名為「鑽石錦標」，近日無了鑽石贊助商，於是香港馬會改為「英皇錦標」，即錯完再錯。因為於英國馬圈，這場大賽是簡稱為「英皇喬治」的，香港馬會錯是因為現任英國君主是女皇，而歷史上極多英皇，喬治六世只是其中一位。



以中立人而言，這兩場英法大賽重要性一樣，但由於港馬會因暑假問題從未播過「英皇喬治」而令一些港馬迷忽視。老張認為「英皇喬治」更重要是因為季中時三歲馬爭勝更難。



張福元