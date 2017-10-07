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﻿馬場浮世繪——祈普敦今日在蘭域客串

2017-10-07 列印
  澳洲騎師祈普敦昨日啟程返回澳洲，以便今日在蘭域馬場上陣，他全日共有四匹座騎，包括會策Dissolution角逐春季冠軍錦標。在今日賽後他隨即回港，趕及在明日沙田日馬策騎出賽。

  另一方面，日前到英國出席當地拍賣會的練馬師高伯新將於今日返港，所以周日到場可在場督戰。周日伯廄共派出五駒出賽，當中「大籐王」新勝猶勇，當然是眾矢之的。另外「文藝學家」過往跑泥地表現平平，可是據悉上場在谷草中距離熱倒後，練馬師高伯新立即找郭能策騎出戰今仗，顯然早有部署，臨場成為冷門值得留意。

馬場浮世繪
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