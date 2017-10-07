﻿馬場浮世繪——跳出香港值得留意

練馬師高伯新於上季初曾捲入一宗網上詐騙案，事緣當時他替旗下馬主購入一匹已出賽的自購馬，但是當他根據賣家指示，將買馬款項存入指定的海外銀行戶口後，賣家稱未曾收到錢，其後他才發現，該存款指示是來自一個冒認為賣家的電郵。練者知道自己受騙後，隨即向警方報案，及後得到香港及多個國家警方幫助，終於截停過半數的款項轉移，並且已滙返香港。



由於賣家始終未能收到購入款項，有關交易當然告吹，不過隨後另有香港馬主出高價，將該自購馬買下運到香港服役，定名為「跳出香港」，現時此駒由方嘉柏訓練。



查「跳出香港」今季操練積極，早前兩度由騎師潘頓策騎試閘，明日首度登場，列陣尾場二班千四米，如果本身質素一如預期，絕對有留意價值。



馬場浮世繪