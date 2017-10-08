﻿勝在有方——鐵胆王穩位望贏

「鐵胆王」前季靠賺慢步速贏三班田草千二，尚幸姿態夠從容，照計有三班中上級能力。上季轉馬房後曾於千四米以中等步速跑入大冷T腳，戰鬥力未覺倒退。今季初出於田草千二以中等步速領放，仍能氣走再出增程補中之「豈等閒」而被「平湖之星」拋離，後駒升班騎師跌鞭仍取得連捷，確認水準甚高。賽後竟加試大閘，看大馬過往也是熱身後較佳，偉廄近績佳之馬常可打疊好，排一檔可沿欄前置再賺形勢，穩位望贏之選。



「財高八斗」剛戰第六度入前兩名，能跟已熱身開氣之「萬馬奔騰」一齊彈離「確威風」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍，水準同樣勁。四歲大熟當打，已有忠心鐵馬模式，可博W和作膽。「威信」上仗之亞軍被拋離，卻證明已漸適應右轉場地，四歲自購馬排檔轉佳而起用雷神，配腳對象。



方駿暉