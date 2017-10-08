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﻿翠絲過兩關——家樂駿駒施回馬槍

2017-10-08 列印
        今季見到一些質新馬有明顯進步，如「紅星」贏了四班，接仗升上三班也輕鬆再捷，要知道四上三班是有難度的。今次筆者睇好「大籐王」，此駒同樣是進步當銳的質新馬，上場一出即勝，姿態點到即止，熱身後跑千六必更合適，上季早已證明具備長力，今負一二二磅甚有利，再下一城無阻力。

        此外，「家樂駿駒」前仗走近之後，上場卻輸到無影，難得幕後仍肯用杜利萊，相信騎者也不會怠慢。馬兒復課試跑肯走，散熱成功即轉場出擊，隨時施回馬槍。

珊翠絲
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