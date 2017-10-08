﻿翠絲過兩關——家樂駿駒施回馬槍

第二場五班二○○○米。「糖黐豆」今仗續配莫雷拉，執筆時隔夜賠率竟有逾八倍W及三點七倍P。歸根究柢，大部分人對牠存疑，應不離上仗表現及同程數據。首先，此駒季初首戰交出好追勢後，上仗配雷神被捧成三點三倍大熱，結果只跑第八，頗令人失望；其次是此駒過往五次跑沙田二千米只得一季，成績遠不如上仗熱倒的谷草千八米。不過若能對上述疑點有合理解釋，則大可化危為機，中一次好分的雷神座騎。 其實「糖黐豆」無疑跑谷草成績較穩定，但上季跑過一次田草二千米配郭能落敗，其實全因在直路上連番受阻，且不止一次要勒避，受影響程度極嚴重，在根本未嘗望空展開衝刺之下，最後仍可緊跟在「頌義」身後過終點，看不出馬兒跑...

2017-10-08