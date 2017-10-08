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﻿健談馬事——悅悅友福成冷抵博

2017-10-08 列印
　　今日連場局勢禾雀亂飛，混亂程度不下於剛周三谷戰，熱門馬多不太穩健，乃博冷門好時機。

　　第二場「悅悅友福」上仗因馬鞍滑移落敗，今場回到沙田跑二千，對於容易緊張的牠而言，相信比較易應付，至今跑得最好便是田草二千，今次換上常有神來之筆的蔡明紹，騎冷馬無壓力，同場熱門實力馬，不見得穩健，博牠交出水準。

　　第四場「保羅威威」上季仍可在四班千二、千四跑第四，如今評分跌至新低。羅富全接手後，先將馬兒養壯，繼而令牠重拾角逐興趣，早前試大閘喜見末段肯追，做足工夫出戰唯一贏馬路程，只要交回本身八、九成水準，根本不怕同場任何對手，也是今日另一值博半冷門。

子健
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