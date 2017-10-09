﻿電子大師靚加加捧盃 姚本輝田泰安齊兩W 莫雷拉停賽前起孖封王

昨日莫雷拉憑葉廄「紅駿之星」及石廄「神舟小子」起孖，另有五場位置，停賽前又成為騎師王。至於摩廄「靚加加」捧中華總商會盃，文廄「電子大師」則捧仁濟盃。姚本輝與田泰安合作贏「魅影揚飛」，練者另贏「阿姆利則」包辦第一口孖寶；而田泰安另贏「五十五十」，同告梅開二度，但因尾場犯規，被罰停賽兩日及四萬元。



莫雷拉跑完昨日賽事要停賽，果然鬥志特別鮮明，胯下九匹座騎有七駒跑入前門，於第九場賽後提前成為騎師王，而葉廄「紅駿之星」及石廄「神舟小子」都由他經手贏馬。



練者葉楚航賽後透露：「賽前莫雷拉主動致電我索騎『紅駿之星』，後來韋達也想討騎，可惜已遲了一步。今仗步速快，形勢對此駒有利，如果稍後牠能夠養成氣量，我會讓其轉爭谷草一哩。」



而「神舟小子」練者徐雨石指：「『神舟小子』已很久沒有取勝，這場頭馬等了足足兩年。此駒目前跑千二米已嫌路短，上仗在谷草入Q已表現很好，今仗角逐泥地威力更大，總算成功補中。」



此外，昨日有兩場盃賽，其中摩廄「靚加加」奪得中華總商會盃，練者大摩表示：「『靚加加』上仗跑泥地千二米，能夠入圍表現已甚佳，因為路程嫌短，反而今次角逐一哩才最合腳法，最終取勝相當合理。」



另一方面，姚本輝昨日憑「魅影揚飛」及「阿姆利則」起孖，練者賽後說：「『魅影揚飛』周歲時已由我購入，因為覺得牠體形雖然較大，但動作非常靈活。此駒血系雖然是新種，不過我認為並非短途馬，之後增程發展會更好。『阿姆利則』上仗跑泥地因被泥地打中，結果不願競跑，落敗難作準。今仗跑回草地，我並無任何策騎指示，讓柏寶自行發揮，最重要是能夠贏馬。」



至於羅富全昨憑「保羅威威」取得頭馬進帳，今季田賽繼續例有馬贏，練者表示：「『保羅威威』在上手馬房保養得宜，評分更是減了不少，今仗我吩咐楊明綸要在閘前讓此駒多打圈，以確保出閘順利，結果成功取勝，至於稍後如何部署，仍要視乎其狀態和加分多少。」



而蘇偉賢昨憑「鐵胆王」贏馬，繼續與徐雨石同居榜首，前者賽後說：「『鐵胆王』今仗排一檔形勢大好，而且出閘後能夠輕鬆貼欄領放，最終取勝是正常賽果。」



記者：文傑、亨利