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﻿馬場浮世繪——仁濟盃獎盃左手交右手

2017-10-09 列印
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　　昨日第三場的仁濟盃由文廄「電子大師」奪得，事由湊巧，其馬主嚴子杰正是仁濟醫院董事局主席嚴徐玉珊的愛兒，所以賽後頒獎時，可算是左手交右手。至於文家良亦透露，今仗是刻意部署「電子大師」爭盃，希望成全馬主美事。練者表示：「『電子大師』上季有骨質流失的問題，所以一直沒有出賽，由於其馬主與仁濟機構息息相關，因此刻意部署今日上陣，結果一擊即中。」

馬場浮世繪
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