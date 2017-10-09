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﻿馬場浮世繪——任達華入場撐君達星

2017-10-09 列印
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　　「君達星」昨日初試啼聲即備受矚目，賠率一直不足兩倍，而賽前在沙圈，其馬主團體邀請了幾十名好友入場打氣，當中包括著名演員任達華，場面非常熱鬧，可惜此匹埋門獨贏得一點五倍的大熱門，最終只跑第三！

馬場浮世繪
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