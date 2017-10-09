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﻿馬場浮世繪——田泰安食頭尾胡破悶局

2017-10-09 列印
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　　季初曾經連贏多日的田泰安，之後成績轉趨低迷，對上一次贏馬已是九月十六日的「旅英公爵」，但騎者昨日終於打破悶局，而所贏的「魅影揚飛」及「五十五十」分別跑頭尾場，認真是好頭好尾！美中不足的是，田泰安尾場因求勝心切而犯規，結果要罰停賽兩日及四萬元。

馬場浮世繪
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