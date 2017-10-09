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﻿馬場浮世繪——馬迷看台爭吵不了了之

2017-10-09 列印
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  昨日在會員席沙圈看台發生馬迷爭執事件。某馬迷因座位被他人佔去，於是與對方爭吵，惹來不少人花生友看好戲。結果該馬迷罵了十分鐘才收口，未見馬會工作人員出面處理，事件最終不了了之。

馬場浮世繪
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