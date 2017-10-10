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﻿馬場浮世繪——四倉主赴黃金海岸入貨

2017-10-10 列印
　　葉楚航與文家良於剛周日的沙田賽事完畢後，已隨即乘坐夜機前往澳洲黃金海岸，此行目的是出席於今、明兩日舉行的神奇百萬兩歲訓練馬匹拍賣會。

　　另外，蘇偉賢和麥菲文亦已於昨日稍後時間啟程前往澳洲，後者昨晨仍見在晨課上，並與祈普敦密斟大輪，明晚谷戰只派「蓮花巨星」與「領航大師」上陣，盡交小祈操刀，臨行前緊張動靜露戰意。

　　由於神奇百萬兩歲訓練馬匹拍賣會至周三才結束，預期上述四位倉主明晚都不會在谷中督師。

馬場浮世繪
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