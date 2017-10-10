﻿馬場浮世繪——岳伯仁欠兩G1平年度世績

岳伯仁於上周六憑Roly Poly捧走在英國新市場馬場舉行的千六米一級賽太陽戰車錦標，令其今年所贏的一級賽頭馬數目增至二十三場，在二○一七年餘下來的兩個多月時間，只要多贏兩場一級賽，便可追平由已故美國練馬師范高爾於○三年創下的世界紀錄。



岳伯仁被問到有望追平甚至刷新世界紀錄時，語氣卻甚平淡。他表示能夠接近世界紀錄，對他整個馬房上下當然是一種鼓舞，不過馬房的工作始終是以馬匹的利益為先，一切都是以牠們的狀態、進度及比賽成績，安排出賽計畫，故絕不會為追平紀錄而隨便上陣，為馬主爭取最佳成績才重要。



馬場浮世繪