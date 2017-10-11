﻿亨利AI大激鬥——富萬家 數據充份

Round 1



第三場四班1200米



馬會網頁的資訊日益豐富詳盡，當中幾樣智能工具，有助馬迷揀心水馬時得心應手。至於評馬名家亨利，其獨特精闢的賽馬思維，亦同樣有助啟發馬迷。如今各選心水比併，造福《頭條》讀者。



馬會網頁的分析賽馬工具，各有其功能，例如「初出馬介紹」，就詳細列出未曾在港上陣馬匹的詳盡資料，包括兩代血統、父系簡介及同系子嗣在港表現，有助馬迷洞悉先機。



「上仗備忘」於每次賽日前一日的中午十二時啟動，系統會分析出該賽日的精選馬匹，上仗賽程走位及疊數，一目了然，屬馬迷賽前必讀。



「賽日數據」同樣於賽前一日的中午啟動，系統列出焦點馬匹的獨有優點，刨馬省時快捷。



「速勢能量」顧名思義，每場賽事各匹參戰馬的近八仗資料全部齊全，系統按各駒性能及以往締速，科學性預測今仗戰況，馬迷賽前拆局，形勢早有眉目。



綜合馬會各樣多功能工具分析，今日值得留意是第三場何良馬房的「富萬家」，上仗備忘為「好至快地，賽事首600米時間為34.29，比馬會標準時間慢0.19。自第九檔出閘迅速，居中間位置，走外疊。直路彎前居相同位置。沿外疊略為追前，200米處受阻，僅失殿軍。」



其他方面資料，大家登入馬會網頁就更一清二楚。







銳闖 亨利至愛



今次馬會電腦揀選第三場「富萬家」擺擂台，小弟貫徹喜冷惡熱本色，決定以大冷門「銳闖」應戰，雖然後駒隔晚是幾十倍巨冷，但卻不代表沒有偷襲資格。



小弟看中「銳闖」，主因是基於上季總場次628，該役此駒跑四班田草千六米，查當日的跑道特色極不利走內疊，牠排一檔起步，沿途貼欄而馳，一直走着不利場，而且賽事頭三段步速超快，本身居中前位置競跑，處境並不理想，最終以五乘許見負，對於初跑此程而言，表現實在合格有餘。另要注意一點，就是相比跑慣跑熟田草一哩的「大運舞台」，當時「銳闖」持續走不利場地，也能較之先過終點，可確認草地甚合腳法之餘，角逐中距離亦具級數。



今次「銳闖」久休近四個月復出，移師谷草兼縮程跑千二米，計卡士可謂佔盡優勢，何況今晚的四班千二米賽事拆開兩組舉行，實力馬遭分散，局勢妙不可言。如今獨忌排十二檔起步會影響發揮，但預期臨場有幾十倍分頭，P當W賭絕對抵博。



至於馬會電腦的心水馬「富萬家」，本身前速飛快，今排四檔料可輕易據欄，計落形勢大好，確是難纏的對手，各位如有興趣，不妨投注「銳闖」搭「富萬家」鴛鴦Q，或有意外驚喜。



馬場脈搏