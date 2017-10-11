﻿勝在有方——自由飛翔重施故技

「自由飛翔」初期間中跑三至五名，表現只值五班中級，直至上季尾戴上眼罩於內疊跟跑一仗後，接戰走外疊即能狂勝實力指標「滿貫中環」，末段單獨表演，屬出色頭馬，原來有此配備後望空走外疊的威力如此大。剛戰上班縮程，雖賺了快步速，但彎位失地甚多，再一次在末段衝贏，能拋離同樣路段靠追之「力王」和「大運舞台」，總時間跟三班頭馬相近，即使早段場次場地狀況較佳和步速較快，也值四班中上級。今次對手未見增強，細馬體重保持，排中檔仍可在外疊後上反先。



「富萬家」上季尾負頂磅也可在強組谷草千二得接近之季軍，熱身賽蝕位多也不斷，轉馬房開氣後不用負重，屬前駒最強對手。「軍炮」兩度在三班千四米跑近，於四班此組應佔優，同父馬合谷草，操好落班轉配備，隨時推翻大局。



方駿暉