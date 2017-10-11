  • 2017年10月11日 星期三
  • 31º
  • 64%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 馬經

﻿健談馬事——富萬家由蝕變賺

2017-10-11 列印
　　巫顯東今晚四匹座騎，均屬前領放頭馬，跑這類型的馬，乃是他目前最拿手的。

　　第三場「富萬家」以往唔識追，且經常虎頭蛇尾，上仗轉馬房後復出，竟呈現截然不同表現，頭段不夠快被頂在外疊，若是過去的「富萬家」，多數會敗退，完全無諗過牠竟能回氣再上，證明轉廄後比以往多操，戰鬥力確有不同。今晚轉爭千二，抽四檔，內、外側都無快馬，預期可貼欄領放機會大增，由蝕變賺，變身有理！

　　第六場「快樂寶貝」上次雖單騎領放，可是卻領放得沒甚分寸，今晚復由巫顯東回策，只要用適當步速領放，同場對手能力一般，補中頭馬應該不難！

子健
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd