  • 2017年10月12日 星期四
  • 28º
  • 80%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——賴仔相隔五年再贏葉廄馬

2017-10-12 列印
Previous Next

  賴維銘昨晚憑「君子承諾」取得頭馬進帳，翻查記錄，原來騎者對上一次贏葉廄馬，要數到二○一二年十月的「真慷慨」，相隔五年之久，可惜航哥不在港，未能一起拉頭馬。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd