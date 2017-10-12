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﻿馬場浮世繪——紅運爵士走甩綸仔退出

2017-10-12 列印
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  昨晚第六場賽前，蔡廄「紅運爵士」在閘前意外走甩，並且奔跑一輪才被捉回，結果當然要宣布退出，而此駒騎者楊明綸事後身體不適，尾場座騎「理想回報」易配潘頓。

馬場浮世繪
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