﻿首映大熱放到捧盃

昨晚唯一錦標是冠忠巴士盃，結果由蔡廄「首映」大熱掄元。其他騎練方面，葉楚航贏「可愛寶」及「君子承諾」，告達理則贏「快樂火龍」及「你知我意」，雙雙起孖。羅理雅贏沈廄「泡泡達人」及容廄「中華壹號」，並且成為騎師王，但因第三場犯規，被罰停賽兩日及一萬五千元。而郭能第四場違例，罰停賽兩日。



蔡約翰昨晚憑「首映」捧走冠忠巴士盃，而季內暫時所得兩W都是由此駒建功，練者賽後指出：「『首映』的馬身比上季更加強壯，進度很好，但我不會部署此駒挑戰國際賽，因為牠角逐千二米實在嫌長，始終跑一千米最短途較為合適。」



羅理雅昨晚憑「泡泡達人」先拔頭籌，到第三場再贏「中華壹號」，迅速起孖，雖然之後只能再取得一席殿軍，最終仍足以成為騎師王。至於「泡泡達人」練者沈集成表示：「『泡泡達人』跑谷草一千米非常準繩，早前臨時退出反而因禍得福，因為牠有新鮮感更合發揮，不過其質素普通，勝後要升上第四班，要再爭勝相信會有阻力。」



而「中華壹號」練者容天鵬：「『中華壹號』上周力拼入Q，賽後狀態有增無減，所以延遲報名時加入，其實剛戰機遇稍好的話，牠應該已經取勝，反觀今次形勢好得多，結果成功補中。」



另一方面，告達理昨晚憑「快樂火龍」及「你知我意」梅開二度，而兩駒都是十二號輕磅馬，由巫顯東和黃皓楠減磅搏殺得手。告達理賽後高興地說：「『快樂火龍』以往跑谷草轉彎欠順，但有了上次的經驗之後，今次已明顯有改善，加上配巫顯東可減七磅且排內檔，有一定爭勝條件。此駒末段衝刺不能操之過急，巫顯東今仗發揮恰到好處。」



此外，葉楚航昨晚不在港，但仍有攻勢，結果成功憑「可愛寶」及「君子承諾」包辦第四口孖寶，前駒馬主譚握籌透露：「『可愛寶』剛戰遇上快步速，賽事形勢不適合發揮，能夠拼入連贏已表現不俗，賽後其狀態保持勇況，所以今次我對牠甚有信心，最終補中當然開心。」



記者：文傑、亨利