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﻿馬場浮世繪——雷神或出戰墨爾本兩大賽

2017-10-13 列印
  外地傳媒報道，在稍後舉行的墨爾本春季嘉年華兩場重要大賽，愛爾蘭練馬師莫威將提供座騎予莫雷拉策騎出賽。

  在本月二十一日舉行的二千四百米一級賽考菲爾德盃，莫雷拉將策騎「永樂驍騎」出賽，而在十一月七日費明頓馬場舉行的三千二百米一級賽墨爾本盃，莫雷拉將策今年六月在雅士閣錦標裏大勝對手六馬位的「何必選擇」出賽。當然以上之安排，要得到馬會批准才能落實。

馬場浮世繪
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