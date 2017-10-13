  • 2017年10月13日 星期五
  • 25º
  • 73%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——一道轉泥有力爭勝

2017-10-13 列印
Previous Next

  呂廄「一道」上場衝擊跨季四連捷失敗後，明日將轉戰泥地賽，鞍上人田泰安表示，「一道」評分逐步飽和，上場被對手逼出外疊競跑以短距離落敗，如今轉場出擊，當然希望可以取得突破的表現。事實上，「一道」既然能夠在稍鬆軟的谷草場地上贏馬，也應可勝任泥地賽，何況泥地短途賽步速普遍偏快，有利「一道」後上跑法，估計馬兒仍屬爭勝分子。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd