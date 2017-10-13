﻿張氏理論——譯名宜 中英並用

香港馬會對馬名有一定限制，除了不可有廣告意思外，也不可中英文並用，於港澳地區唯一匹例外的是廿年前一匹澳門馬，叫「M頻道」，這馬名明顯是廣告了。而星馬地方，騎練中文名可以中英混合，於是有騎師B伍活及練馬師L黎根。原因是星馬一帶，馬及人都無正式中文名，只是報章及馬經自行採用的。



於九十年代，英國有兩名孖生兄弟都是騎師，一位是米高•曉斯。另一位是理察•曉斯。由於當年港馬會要播英國賽事，而負責人不明，前者譯為曉斯，後者竟譯為侯理察，似是刻意風馬牛不相及，老張以此笑足多年，其實當年可以譯為M曉斯及R曉斯是最恰當，正如今天大家都知那一位球星是C朗。



張福元