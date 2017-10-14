  • 2017年10月14日 星期六
  • 24º
  • 67%
熱門： 施政報告性交轉運弒母墮樓貓店長曹星如

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——喜得福穩位望贏

2017-10-14 列印
  「喜得福」前季跑至季尾才能勝，應是熱身後較佳之馬。剛戰正是開氣後第二仗，遇上超慢步速，負一三三頂磅，仍能以終極時速22秒28氣走曾在田草千四贏馬之「魅力知寶」和「勝利之星」，總時間僅比後五場之三班快步速頭馬「豈等閒」慢0.31秒，即使當日尾場可能受天雨影響而偏慢，照計仍有三班中級水準。今次上班用牌仔減磅，跑法機動，回到三班仍有穩位望贏機會。

   「銀豐神駒」新勝姿態出色，證明轉馬房除綁脷帶後重現高強實力，上手馬房可能用得不多，由九十四分降下之自購馬，即使排大外檔仍可博W。「世界紀錄」上季愈跑愈進步，於三班狂勝後演出仍準，場地正常又可後上突圍。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd