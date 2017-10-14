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﻿健談馬事——情意相投 強項交代

2017-10-14 列印
　　羅富全新開倉，首要爭取成績，操好的勇馬通常會安排出戰最佳路程，然而部署第四場的「情意相投」卻不同，選擇初出跑經驗淺的谷草，效果雖不錯，論把握卻始終不及泥地千二，這次復爭強項，換祈普敦，同場有足夠快馬開路，對其中置後上跑法應有助，可交出應有水準。

　　另一澳洲騎師潘頓今日手執數匹牌面馬，當中以第二場「帝勝之星」變數最少，出戰相同路程，唯一轉變是初戴眼罩。但早在上季二月，此駒考眼罩已取得及格，等到今天才用，賽前再透過大閘測試，以確保不會加錯此配備，若然起到作用，助牠改善出閘、前跟力，以其上仗所交出的表現，同場對手要贏牠，絕不容易！

子健
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