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﻿伊仁絮語——放眼量冷味盎然

2017-10-14 列印
  第二場「放眼量」是出自「街頭波士」的四歲馬，來港前在澳洲兩戰未逢敵手，更曾在費明頓千四米讓賽擊敗一級賽西澳打吡季軍Odeon，實力不俗，惟上季集中競逐嫌短途程，因此在港十戰從未上名。但上仗出爭千四米採取跟前跑法，末段衝刺略帶均速，卻僅負於頭馬「鑽飾傳奇」兩個半馬位。由於上賽入閘後數度以後足豎立，因而要試閘及格後才可再出，今仗對手多為似是而非之輩，有力爆冷。

  尾場「新力威」對上數仗全排外檔，際遇欠佳仍所負不遠，今次喜獲一檔，取位更有彈性，上季曾輕取「天合」，目前評分尚具上升空間，對手為初出一役衝刺良佳的「百步穿雲」。

Ian
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