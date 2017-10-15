馬場浮世繪
馬場浮世繪——羅富全沙田賽事七連勝
馬場浮世繪
打工仔「請三放十」享超長假 聖誕外遊貴兩成照爆團
尚有兩個多月便是聖誕節，今年打工仔可以「請三放十」，即請三日假便可連同新年自製十天超長假期。多間旅行社趁聖誕旺季來臨，紛紛加推特色旅行團，有名人帶隊的貴價團已經成團，另不少熱門景點如北歐、日本、韓國等...
2017-10-14
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「中國女巨貪」判囚八年 追繳2630萬賄款
「中國第一女巨貪」、名登內地「百人紅色通緝令」首位的浙江省建設廳前副廳長楊秀珠涉嫌貪污受賄案昨日一審宣判，法院裁定貪污受賄罪成，兩罪合共判處監禁八年，罰款八十萬元人民幣，當局並追繳楊秀珠犯罪所得。 ...
2017-10-14
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瑞士污水處理廠藏真金 一年竟排走1500萬
瑞士研究員發現，當地污水處理廠每年竟排走價值二百萬美元（約一千五百八十萬港元）黃金。瑞士水產科技研究所研究員指，污水處理廠每年從製錶工廠、黃金精煉廠排放的廢水中，約可發現九十五磅黃金碎屑，該類埋藏在廢水污泥內的細微黃金，不但可恢復原貌，甚至能還原成原有價值。研究人員亦在污水系統發現大量銀、稀土礦物等物質，估計每年最少逾六千五百磅含白銀廢水排走，價值約一百八十萬美元（約一千四百萬港元）。
2017-10-14
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My Central入場價1773萬
由長實及市建局合作發展的上環單幢項目My Central，本周提速應市，繼本周初開放示範單位外，更於周四（12日）公佈首批50伙價單，包括兩房及三房戶，售價2273.2萬元起，發展商提供最高22%折扣...
2017-10-14
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觀望氣氛濃厚 港股窄幅上落
市場觀望十九大召開，港股缺乏方向，恒指全日在28400水平上落，收報28476，升17點或0.06%，主要靠友邦（1299）及瑞聲科技（2018）支撐大市，創過新高的騰訊控股（700）及吉利汽車（175）股價回吐，港股全日成交金額873.64億元。 國指收報11519，升19點或0.17%，成交金額873.64億元。全周計恒指累積上升18點或0.06%；國指累積漲60點或0.53%。 耀才證券研究部總監植耀輝預計十九大召開之前，恒指下星期初段依然會於28000至28600水平呈拉鋸狀態，關鍵在於A股行情能否向上，若跌穿28000，散户宜先行減磅。 友邦瑞聲撐市 藍籌...
2017-10-14
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三線盡蓋利物浦 魔兵拆紅牆
下周中同樣要出戰歐聯的利物浦和曼聯，今晚英超早場於晏菲路上演雙紅會。紅魔今戰全方位佔優，防線有悍將艾歷拜利一夫當關；中場有福星安達靴里拉；鋒線又有狀態大勇的盧卡古和米希達利恩，相反紅軍後防蜀中無大將，中場因傷兵要依靠黑腳阿歷士張伯倫，假中鋒羅拔圖法明奴又腳風不順，難怪曾效力兩隊的名宿恩斯分析指作客的曼聯佔盡上風。（now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 鋒線方面，曼聯的盧卡古英超開季七輪獨取七球，今仗再有進帳便可成為英超首位為新東家首八次披甲即入八球的球員。為公為私，他有米希達利恩支援，勢全力攻破利物浦大門。相反，紅軍有攻擊核心沙迪奧文尼因...
2017-10-14
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家電孖寶 全方位激減
精明主婦平日特別留意家庭用品，最近名牌德國寶及廚具品牌Circulon同期舉行精選減價行動，Zoey話事不宜遲，一於約齊姊妹們出發掃貨！ 筍貨低至35折 家電品牌德國寶由即日起至10月29日推出開...
2017-10-14
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結婚兩年一索得男 37歲杏兒順產誕8磅Brendan
37歲的胡杏兒兩年前與李乘德（Philip）拉埋天窗，一直恨生小孩的她今年報喜宣佈懷孕4個月，日前終於「卸貨」順產誕下8磅男B（Brendan），一索得男的杏兒與老公昨日傍晚於社交網報喜，並開心表示：...
2017-10-14
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巴士的點評——你知道交貴租、買貴樓與拉布有關嗎？
見到近日出爐的《施政報告》沒有快速增加土地和房屋供應的方案，就想起半年前與一名熟悉房屋政策的官員的對話。 當時我問該官員，在眾多可以提供大量土地的方法中，填海面對的阻力相對較少，就我所知，在香港島和大嶼山之間的西部水域，政府內部規劃，若作出大規模填海，可以做出一個能夠容納一百萬人的新市鎮。為何不可以加快推行，大量增加土地和房屋供應呢？ 那位官員聞言後微微一笑，說這是很長遠的計劃，十幾年都未搞到，政府打算做西部水域填海計劃的前期顧問報告，向立法會申請撥款。因為立法會財委會拉布，拖了兩年，還未通過。前期顧問報告還未做，還講什麼填海造地呢？即是說單是拉布，已經令到西部...
2017-10-14
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馬場浮世繪——羅富全沙田賽事七連勝
今季新開倉的羅富全，暫時仍然未曾在谷草贏馬，但在沙田賽事則繼續神勇，昨日他憑「喜之星」食頭胡後，已在沙田累積七連勝，暫時尚未斷纜，比起不少大馬房更出色！賽後羅富全透露：「『喜之星』上次有痰影響演出，由...
2017-10-15
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