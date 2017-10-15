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﻿馬場浮世繪——羅富全沙田賽事七連勝

2017-10-15 列印
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今季新開倉的羅富全，暫時仍然未曾在谷草贏馬，但在沙田賽事則繼續神勇，昨日他憑「喜之星」食頭胡後，已在沙田累積七連勝，暫時尚未斷纜，比起不少大馬房更出色！賽後羅富全透露：「『喜之星』上次有痰影響演出，由於廄內有太多五班馬，所以要特別謹慎部署，而我預期牠合跑一哩，所以今仗增程而臨，加上排得靚檔亦有助發揮，結果成功取勝。此駒勝後仍居五班應該夠爭，會集中角逐千四及千六米。」

馬場浮世繪
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