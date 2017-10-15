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﻿馬場浮世繪——李寶利停賽仍不忘入場

2017-10-15 列印
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        正值停賽的李寶利，依然離不開馬事，昨日便見其入場觀戰，而第三場的「寶正寶」及第五場的「開懷大少」剛賽都是由他策騎，今回則雙雙跑入三甲，未知其心情如何。

馬場浮世繪
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