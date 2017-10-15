﻿馬場浮世繪——羅理雅龍城猛將一百W

見到近日出爐的《施政報告》沒有快速增加土地和房屋供應的方案，就想起半年前與一名熟悉房屋政策的官員的對話。 當時我問該官員，在眾多可以提供大量土地的方法中，填海面對的阻力相對較少，就我所知，在香港島和大嶼山之間的西部水域，政府內部規劃，若作出大規模填海，可以做出一個能夠容納一百萬人的新市鎮。為何不可以加快推行，大量增加土地和房屋供應呢？ 那位官員聞言後微微一笑，說這是很長遠的計劃，十幾年都未搞到，政府打算做西部水域填海計劃的前期顧問報告，向立法會申請撥款。因為立法會財委會拉布，拖了兩年，還未通過。前期顧問報告還未做，還講什麼填海造地呢？即是說單是拉布，已經令到西部...

2017-10-14