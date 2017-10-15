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﻿馬場浮世繪——羅理雅龍城猛將一百W

2017-10-15 列印
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        羅理雅在港策騎日子雖然不算長，但騎功一直備受肯定，而昨日他在第四場賽事憑「龍城猛將」報捷，成功取得本身在港第一百場頭馬，之後更有運地憑「祥勝駿駒」起孖，旺氣逼人。

馬場浮世繪
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