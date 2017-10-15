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﻿馬場浮世繪——美麗皇牌跛腳斷送頭馬

2017-10-15 列印
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  昨日第八場發生意外，「美麗皇牌」終點前本已勝券在握，但最後二十米突然跌一跌，結果被「祥勝駿駒」追過而只跑第二。更慘情的是，前駒過終點後前腳一拐一拐，及後工作人員為其圍上帆布送走，估計會因斷腳而人道毀滅。

馬場浮世繪
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