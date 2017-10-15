﻿潘頓泥地起孖兼封王 史卓豐帽子戲法 龍船鼓響連捷捧盃

昨日沙田舉行七草三泥賽事，史卓豐憑姚廄「龍船鼓響」捧走客家盃，並且另贏「喜之星」及「常拼常勝」，但在騎師王仍不敵潘頓，尾場更因違例而被罰停賽兩日。至於潘頓憑「快靚正」及「小巨人」起孖，另有兩亞兩季成績。其餘苗禮德和羅理雅也梅開二度，包括合作勝出「龍城猛將」；而柏寶則贏「皇帝誥令」及「帝豪寶寶」兩匹半冷門。



昨日唯一錦標是客家盃，結果由「龍船鼓響」勝出，練者姚本輝指：「『龍船鼓響』這匹北半球馬今季大熟，而且不再慢閘，我認為牠可以增程發展，下月舉行的婦女銀袋賽跑千八米，會考慮一試，但仍要視乎其進度。」



至於潘頓昨日憑「快靚正」及「小巨人」勝出兩場泥地賽，並且成為騎師王，他贏完後駒表示：「『小巨人』今仗初跑泥地，但向來在大圈操練都走勢良好，所以我沒有懷疑其場地性能，而臨場步速偏快，對其亦相對有利，牠的狀態仍有上升空間，所以季內前景樂觀，跑草地或泥地都可以爭取頭馬。」



另一方面，苗禮德昨憑「龍城猛將」及「常拼常勝」包辦第四口孖寶，而且兩駒都是跨季連捷，練者指出：「『龍城猛將』今仗幾經辛苦才能越過『貝奇利』勝出，主因本身季內初出，狀態仍未十足，加上要讓對方二十磅，所以贏馬難度不低。前駒血統優良，同母兄長曾贏出多場級際賽，而牠今季才踏入四歲，按理仍有進步空間，加分後跑三班泥地短途賽，仍有機會再捷。『常拼常勝』之前一直成熟不足，但上季尾終於贏馬開竅，所以今仗亦能跨季再贏，現階段牠肯定已具備三班實力，勝後升班負輕磅可再爭。」



蘇偉賢暫登榜首



此外，柏寶昨憑「皇帝誥令」及「帝豪寶寶」梅開二度，而前駒練者蘇偉賢則登上榜首，他表示：「其實今仗對『皇帝誥令』信心不大，因為牠已經停止進步，但由於健康正常兼狀態不俗，同時臨場步速形勢合發揮，結果成功取勝。」



至於羅理雅昨日亦幸運地起孖，他除為苗禮德馬房的「龍城猛將」報捷，另外「祥勝駿駒」則因「美麗皇牌」終點前斷腳而取勝。「祥勝駿駒」練者何良亦承認今仗有運，他說：「賽前我認為『祥勝駿駒』有三甲機會，主要對手是『美麗皇牌』，但最終因為後駒遇意外而取勝，都是託馬主的鴻福。」



其餘昨日連場擊的李易達，最終只憑「駕悅」爆冷贏馬，練者賽後指：「『駕悅』以往曾在四班贏馬及上名，證明一定夠班，但上仗演出的確令我失望，今日則贏在賺了慢步速，而且對手不強。」



記者：文傑、亨利